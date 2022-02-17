Komşuların köpek kavgası kanlı bitti

Olay, Kemalöz Mahallesi 2. İbadullah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Ç. (34) karşı komşusu olan Mehmet A.'nın (62) av köpeklerinden rahatsız olması sonucu komşusu ile sözlü tartışmaya başladı. Önceden husumetli oldukları öğrenilen komşulardan Mehmet A. yerden aldığı taşı Emrah Ç.'nin evinin camına attı. Camın kırılması üzerine Emrah Ç. evinde bulundurduğu av tüfeği ile Mehmet A.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Mehmet A.'nın göğsüne isabet etti. Durum üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Sağlık ekipleri Mehmet A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Köpeklerin sahibi Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunurken tüfekle komşusunu ağır yaralayan Emrah Ç.'nin ise Karaağaç Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.