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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:39 Son Güncelleme: 12.7.2022 11:42

Komşusu camı tıklatıp uyandırdı, boğulmaktan kurtuldular

Esenyur’ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağnak yağış iki yıl önceki gibi aynı bölgede su baskınlarına neden oldu. Su baskını sonucu bodrum katlarda oturan çoğu yabancı bir çok vatandaş ölüm tehlikesi atlattı. 5 kişinin kaldığı apartmanın bodrum katındaki Afrikalı bir aile komşuların camlarını tıklatması sonucu boğulmaktan kıl payı kurtuldular.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Komşusu camı tıklatıp uyandırdı, boğulmaktan kurtuldular

Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Yaşanan su baskınları sonrası Pınar ve Yeşilkent Mahallelerindeki ev ve işyerlerinde çalışma başlatıldı. Temizlik çalışmaları devam etti. AFAD ekipleri de baskınlarda zarar gören evlerde temizlik çalışmalarına destek verdi. Kullanılmayacak hale gelen eşyalar dışarı çıkarılırken, bazı evlerde de halen su tahliye çalışmaları yapılıyor. İşyerlerini su basan bazı kişilerin ise kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı gözlendi. Esenyurt İrşat Camii'nin su baskını sonrasında bütün eşyaları dışarıya çıkarıldı. Bir çok kitabında zarar gördüğü camide maddi hasarın yüksek olduğu gözlendi.

Aynı bölgede iki yıl önce su baskını yaşanmış ve bir yabancı uyruklu şahıs bodrum katından çıkamayarak hayatını kaybetmişti. Aynı semtte bu defada yoğun yağıştan dolayı aynı su baskını yaşanınca farklı mucize kurtuluşlarında gerçekleştiği görüldü. Çoğu yabancı olan ailelerin yaşadığı bodrum katlarında yaşayan ailelerden Afrika kıtası Benin Cumhuriyeti vatandaşı iki çocuk babası Denis Hokponcu , yağış olduğu akşam 5 kişinin kaldığı bodrum katında hepisinin uyuduğunu bir komşusunun camlarını vurarak kendilerini uyandırdığını belirterek, "Komşumuz bizi uyandırmasa iki çocuğum eşim ve babam ile birlikte boğulup ölebilirdik. Komşumuz camı tıklatıp bizi uyandırdığında su kapının altından yatağa doğru yükseldiğini gördüm. Hemen sonra çocukları ve eşimle birlikte babamı alıp evin dışına çıkarttım. Evin dışına çıkmasaydık suda boğulup hayatımızı kaybedebilirdik. Evin yarısından fazlasını su doldurdu. Evde sağlam eşya kalmadı. Canımızı kurtardık fakat 50 bin liraya yakın zararımız var" dedi.

Yağan yağmur sonrası insanlar çocuklarını ve yakınlarını kurtarırken bazı vatandaşlarında su basan evlerinden kafesteki kuşlarını da kurtardıkları görüldü.

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Komşusu camı tıklatıp uyandırdı, boğulmaktan kurtuldular
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