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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Komşusunun boğazını kesen katil yakalandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Komşusunun boğazını kesen katil yakalandı
ZONGULDAK'IN Devrek ilçesinde önceki akşam komşular arasında çıkan kavgada psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Mert Serkan L.(24) elindeki bıçakla Hacer Alkan (55) ve eşi Aydın Alkan'ın (58) boğazlarını kesti. Hacer Alkan hayatını kaybederken eşi ağır yaralandı. Mert Serkan L., saklandığı babasına ait evde kıskıvrak yakalandı. Öldürülen kadının komşularından Lütfi Yağcı, "Hacer ablamız zamanı geldiğinde bir ekmeği bölüşüp abla kardeş payı yapardı. Güler yüzlü melek gibi insandı. Hep iyiliklerden bahseder iyilik kazanacak derdik. Ama bu akşam iyi de iyilikte kaybetti ablam" dedi.

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Komşusunun boğazını kesen katil yakalandı
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