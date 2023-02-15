Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'dan (TTK) madenciler Adıyaman'da onlarca depremzedeyi enkazın altından çıkardı. Bir grup madenci kentten ayrılırken, video çekerek veda etti. Ekip şeflerinden olan Selçuk Uzunöz, "Haklarınızı helal edin. TTK ekibi olarak geri dönüyoruz. Bizden yana hakkımız sonuna kadar helaldir, siz de helal edin" dedi. Madende kullandıkları 'domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran TTK madencileri zorlu şartlar altında mücadele verdi. Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve konakladıkları okula da not bırakan madenciler, "Kömür için değil. Ömür için geldik. Hakkınızı helal edin' diye not yazdı.Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki madenciler, deprem olduktan 1 saat sonra Vali Aziz Yıldırım'ın koordinasyonunda uçak ile deprem bölgesine gitti. Bölgedeki çalışmalarını tamamlayan madenciler, 9 gün sonra geri döndü. Kahramanları Vali Yıldırım karşıladı. Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Uğur Büyükyıldız, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay'a geldi. Büyükyıldız ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları sonrası mola verdi. Bu sırada Büyükyıldız telefonla konuştuğu eşinden baba olacağı haberini aldı. Eşinin hamile olduğunu öğrenen Büyükyıldız, sevincini "Baba oluyorum" diye bağırarak mesai arkadaşları ile paylaştı. 116 kişilik madenci ekibi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Zonguldak'a geldi. Maden işçisi Tayfun Ayhan, "En ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık" dedi. AA-DHA-İHATürkiyeTaşkömürü Kurumu (TTK) personeli madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 450 kişiyi "domuz damı, ayı bacağı, sarma" gibi yöntemlerle enkazdan kurtardı. TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in talimatıyla yaklaşık 4 bin madencinin deprem bölgesine hareket ettiğini aktardı. Madenci Ersin Gür, enkazda "domuz damı, ayı bacağı, sarma" gibi yöntemleri kullanarak girilemeyecek yerlere ulaştıklarını söyledi.