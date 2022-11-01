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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Kömürlükteki parçalanmış ceset kayıp şoförün çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kömürlükteki parçalanmış ceset kayıp şoförün çıktı
İstanbul Fatih'te önceki gün bir apartmanda parçalara ayrılmış halde bulunan ceset, 25 Ekim'de Sarıyer'deki evinden kahvaltı edip çıktıktan sonra ortadan kaybolan emekli İETT şoförü Celal Han'a (65) ait çıktı. ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sabiha Han'ın aradığı 47 yıllık eşi Celal Han'ın, Sıtrak Kaplan (78) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin güvenlik kamerası görüntülerinden iz sürerek yakaladığı Kaplan gözaltına alındı. Kaplan'ın, "Kömürlüğe indik. Aramızda tartışma çıktı. Kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. Ben de iki gün sonra korktuğum için cesetten kurtulmak istedim. Parçalara ayırıp cesedi kömürlüğe sakladım" dediği öne sürüldü. Celal Han'ın torunu Batuhan Arslan, "Kaybolmadan 4 gün önce Sivas'tan İstanbul'a gelmişti. Şüphelinin çöp toplayan bir kişi olduğu söyleniyor. Dedemin tanıdığı olmadığı söyleniyor. Böyle bir adamın evine neden durduk yere gitsin? Bulunduğu evin şüphelinin evi olduğu söyleniyor" dedi. Cinayeti itiraf eden Kaplan tutuklandı.

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Kömürlükteki parçalanmış ceset kayıp şoförün çıktı
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