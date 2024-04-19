Konteyner kentte erken bayram

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)'un 6 Şubat depremlerinden sonra, yıkımın en fazla hissedildiği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açtığı Umut Evi Destek Merkezi, 19 Nisan'da konteyner kent ve çevresinden yüzlerce çocukla Çocuk Bayramı'nı kutladı. 500'e yakın çocuğun katıldığı şenlikte; çocuklar gösterilere ve atölye çalışmalarına katılarak keyifli vakit geçirdiler.

23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında yüzlerce çocuk, Umut Evi'ndeki şenlikte buluştu. Şenlikte birbirinden farklı atölyelerin ve gösterilerin gerçekleştiğini belirten TOG Yönetim Kurulu Üyesi Sezen Akınal Bulut, "TOG'un sosyal iyileşmeye destek çalışmaları kapsamında, Gaziantep Sosyal Komite üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesini amaçladık. Toparlanma sürecin kolay olmayacağını biliyoruz ancak dayanışmayla birbirimize güç vermeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe; Gaziantep Büyükşehir Belediye Kültür Daire Başkanı Oya Alpay, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya, İslahiye Koordinatör Kaymakam Muhammed Ali Çanarka ve İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin de katıldı.