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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Konteyner kentte, hayata bağlayan projeler

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Konteyner kentte, hayata bağlayan projeler
Kalyon Holding tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptırılan 3 bin kişilik konteyner kent depremzedelerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.



Kalyon Holding'in yoğunlaştırılmış bir çalışma ile 10 gün gibi kısa bir sürede bitirip AFAD'a teslim ettiği kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) işbirliğiyle depremzedelerin hayatlarının normale dönmesi için çeşitli projeler de yürütülüyor.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de, Kalyon Konteyner Kent'te depremzedeler için 17 ayrı proje yürüttüklerini belirterek, "Buranın sosyal faaliyetlerini biz organize ediyoruz. Konteyner kentte kadınlara yönelik meslek edindirme ve kooperatifçilik çalışmalarımız var. Amacımız buradaki insanların üreterek daha çabuk normal hayatlarına dönebilmeleridir" dedi.



Kalyon Konteyner Kent İslahiye Proje Müdürü Ecdat Aykılıç ise, "Konteynerlerin yerleştirilip kullanıma hazır hale getirilmesi 10 gün gibi kısa bir süre gerçekleşti. Kentte 1500 metrekarelik yemekhane ve mutfağı ile saatte bin ekmek üretme kapasitesine sahip fırın var" diye konuştu.

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Konteyner kentte, hayata bağlayan projeler
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