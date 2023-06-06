Haberler Yaşam Haberleri Konteynerlerimizi bulabilir misin?
Giriş Tarihi: 7.6.2023

Konteynerlerimizi bulabilir misin?

Mustafakemalpaşa’da çöp konteynerleri ortadan yok oldu. Esprili yaklaşımı ile tanınan Belediye Başkanı Mehmet Kanar çareyi Müge Anlı’ya seslenmekte buldu: Çöp konteynerlerimizi bulabilir misin?

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Konteynerlerimizi bulabilir misin?
Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve esprili yaklaşımlarla sorunları dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, son paylaşımıyla bir kez daha Bursa'da gündem oldu. ATV'de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda kayıpları bulmasıyla ün yapan Müge Anlı'ya seslenen Başkan Kanar, Müge Anlı'dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını istedi. Kanar'ın mesajı sosyal medyada hızla yayıldı.



Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda "Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
Sinan Oğan'dan muhalefetin hakaretlerine tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
CHP'den HDP'ye seçim diyeti! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan buğday alım fiyatlarını açıkladı
FETÖ'cülerle yan yana fotoğrafları olan CHP'li Namık Tan'a yeni görev
Ekrem İmamoğlu işçilerini yüzüstü bıraktı: İBB EYT’lilerin tazminatlarını vermiyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’li başkandan yıkım skandalı
ARKADAŞINA GÖNDER
Konteynerlerimizi bulabilir misin?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA