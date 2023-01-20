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Giriş Tarihi: 20.1.2023 21:36 Son Güncelleme: 20.1.2023 21:44

Kontrolden çıkan araç Garzan Çayı'na uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Batman-Siirt karayolunda kontrolden çıkan araç köprüden uçarak Garzan Çayı'na düştü.  Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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Kontrolden çıkan araç Garzan Çayı’na uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Siirt karayolu Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi yakınlarında yaşandı. Seyir halinde bulunan 56 ABB 351 plakalı araç kontrolden çıkarak köprüden Garzan Çayı'na uçtu. 20 metreden çaya uçan aracı fark eden diğer sürücüler durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine Batman Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma için yoğun uğraş veren ekipler yaptıkları ilk incelemede araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Araçta bulunan diğer 2 kişi ise ağır yaralı olarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kontrolden çıkan araç Garzan Çayı'na uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
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