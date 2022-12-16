Kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı

Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde saat 13.15 sıralarında, otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek taksi durağına girdi. Durakta bulunan ve otomobil girmeden hemen önce dışarı fırlayan taksi şoförü Murat Devecioğlu, ölümden kılpayı kurtulduklarını söyledi.

Otomobilin taksi durağına dalmasından hemen sonra İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve sürücünün durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Kaza sırasında durakta olan taksi şoförü Murat Devecioğlu: "Otomobil sürücüsü durağın önünde durdu. Ona bakıyordum, sonra bir anda gaza bastı. Hemen dışarı çıktım, 'Napıyorsun' demeye kalmadan, bir iki dakika sonra gaza bastı. Duraktan içeri girdi. Yaralı değildi, bilinci yerindeydi. Belki fren yerine gaza basmıştır. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, Allahtan durakta kimse yoktu herkes işe gitmişti. Taksiciler durakta olsaydı can kaybı yaşanırdı" dedi.