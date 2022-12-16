Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 17:27 Son Güncelleme: 16.12.2022 17:49

Kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı

İstanbul Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taksi durağına girdi. Kaza sırasında durakta olan taksi şoförleri durakta kimsenin olmamasının can kaybını önlediğini söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı

Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde saat 13.15 sıralarında, otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek taksi durağına girdi. Durakta bulunan ve otomobil girmeden hemen önce dışarı fırlayan taksi şoförü Murat Devecioğlu, ölümden kılpayı kurtulduklarını söyledi.

Otomobilin taksi durağına dalmasından hemen sonra İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve sürücünün durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Kaza sırasında durakta olan taksi şoförü Murat Devecioğlu: "Otomobil sürücüsü durağın önünde durdu. Ona bakıyordum, sonra bir anda gaza bastı. Hemen dışarı çıktım, 'Napıyorsun' demeye kalmadan, bir iki dakika sonra gaza bastı. Duraktan içeri girdi. Yaralı değildi, bilinci yerindeydi. Belki fren yerine gaza basmıştır. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, Allahtan durakta kimse yoktu herkes işe gitmişti. Taksiciler durakta olsaydı can kaybı yaşanırdı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı...
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
SON DAKİKA | Milyonların gözü burada! Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu
Son dakika | Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın: İşletme sahibi 'Dükkanımı AVM yaktı' dedi!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Murat Hazinedar’ın parsel parsel rüşvet başkanlığı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA