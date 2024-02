Konya esnafı bir günlük kazançlarını Gazze’ye gönderecek

Katil İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de katliam gerçekleştiriyor. Bu katliamlarda binlerce kişi hayatını kaybederken Türkiye'ye ilk günden itibaren Gazze'ye desteğini sürdürüyor.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği de bir günlük gelirlerşni de Gazze'ye bağışlayacak. Başkan Muharrem Karabacak, "Gazze'de vahşet, Gazze'de katliam, soykırım, acı, açlık, bebek ve çocuk ölümleri var. Gazze'de elektrik yok, yakıt yok, su yok, Gazze'de gıda yok, ilaç yok. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de Müslüman soykırımı yapılmaktadır. Soykırım, insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan biridir ve uluslararası toplumun birlikte mücadele etmesini gerektirir. Soykırım mağdurlarına yönelik acil yardım ve koruma sağlanması, dünya barışı ve güvenliği için elzemdir. Aylardır, evleri, hastaneleri, okulları, sivil altyapıları, camileri, ambulansları hedef alan İsrail, insanları evsiz ve yurtsuz bırakarak göçe zorlamaktadır. Ağır bombardıman altında hayatta kalan Gazzeliler, çadırlar içerisinde, olumsuz hava koşullarında açlık ve sefalet içinde temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi, Gazze için kenetlenme vakti, Şimdi, bir nebze de olsa yaraları sarma vakti. Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz ve Konya Sivil Toplum kuruluşları öncülüğünde masum ve mazlum kardeşlerimize yardım elimizi uzatıyoruz. Her platformda, her zaman birliğinden ve beraberliğinden ödün vermeyen Ahilerimiz, Esnaflarımız, Sanatkârlarımız, işadamlarımız ve yardım derneklerimiz tüm dünyaya örnek olacak bir kampanyayı başlatmıştır. 8 Şubat'ta bir günlük kazancımızı Gazze'ye, Gazzelilere göndereceğiz. Bu kampanyaya her bir esnafımızı, tüccarımızı, sanayicimizi davet ediyoruz. Gelin soykırıma karşı tek yürek olalım, Gazze'nin yaralarını birlikte saralım" dedi.