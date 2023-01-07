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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Konya’da 2 bin 500 obruk var

Konya’da 2 bin 500 obruk var
Konya Havzası'nda yeraltı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Obrukların çoğu Karapınar ilçesinde oluşurken son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kentteki obruk sayısının 2 bin 500'e ulaştığını söyledi. Arık, 'Derin obrukların sayısı 700, 1800 de sığ obruk var. Özellikle Eskişehir'deki obruk sayısında belirgin bir artış var. Çevre illerde de obruk oluşumu yaygınlaştı. Kuraklık ve yeraltı sularının kullanımı, obruk sayısının artışında ciddi bir etken" dedi. DHA

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Konya’da 2 bin 500 obruk var
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