Konya’da avukata silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacı Haydar Efendi Sokak üzerinde yaşandı. Konya Barosuna kayıtlı avukat Hasan Çömlek, müvekkili Sedat Sağlam ile davasını görüşmek için buluştu. İddiaya göre Çömlek ve Sağlam arasında dava ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadı. Buna sinirlenen Sağlam, avukatı bacak ve kalça kısmından tabanca ile vurarak ağır şekilde yaraladı.

Avukatın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı avukat ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Sedat Sağlam ise Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sağlam'ın ilk ifadesinde olayın para konusu nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.