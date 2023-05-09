Haberler Yaşam Haberleri Konya'da avukata silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 9.5.2023 20:59 Son Güncelleme: 9.5.2023 21:10

Konya'da avukata silahlı saldırı

Konya’da avukat Hasan Çömlek (39), aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çömlek’i iddiaya göre dava ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadığı şüpheli Sedat Sağlam (20) polis tarafından gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da avukata silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacı Haydar Efendi Sokak üzerinde yaşandı. Konya Barosuna kayıtlı avukat Hasan Çömlek, müvekkili Sedat Sağlam ile davasını görüşmek için buluştu. İddiaya göre Çömlek ve Sağlam arasında dava ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadı. Buna sinirlenen Sağlam, avukatı bacak ve kalça kısmından tabanca ile vurarak ağır şekilde yaraladı.

Avukatın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı avukat ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Sedat Sağlam ise Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sağlam'ın ilk ifadesinde olayın para konusu nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da avukata silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA