Konya’da aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi

Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu) ise, "12 Mayıs'ta ben de vardım. 10 yıl önce bir kavga oldu. Bu ayrımı yapamam. Kavgadan sonra yolumuzu değiştirdik" diye konuştu. Duruşmada, sanıkların konuşmasının ardından tanıklar dinlendi.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Mehmet Altun, Lütfi Keleş ve Ali Keleş söyleyecek bir şeylerinin olmadığını belirtti. Avukat beyanlarından sonra mahkeme heyeti zanlı Mehmet Altun'un tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış ve adli kontrol yasağının devam etmesine karar verdi. Ayrıca heyet dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 19 Nisan 2022 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin çalışmaları neticesinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi