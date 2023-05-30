Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Mehmet Altun hakkında karar verildi!

Konya'nın merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Enbiya Sokakta 30 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen katliamda katil zanlısı Mehmet Altun, Dedeoğulları ailesinin evine gelerek baba Yaşar (65), anne İpek (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçtığı Bozkır ilçesindeki arazide 5 gün sonra yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

'İNDİRİMSİZ 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI'

Katil zanlısı 'Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Geçtiğimiz yıl 17 Kasım tarihinde kararını açıklayan mahkeme, Altun'un cezasında hiçbir indirim uygulamadan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Altun, 'Yakarak mala zarar verme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından da 10 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme tutuksuz yargılanan 10 sanığın ise beraatine hükmetti.

İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları kararı istinaf etti. Özellikle Dedeoğulları ailesinin avukatları olayın planlı bir şekilde ve iştirak halinde gerçekleştirildiğini belirterek, diğer sanıklarında cezalandırılması talep etti. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafların istinaf gerekçelerini esastan reddine karar vererek, verilen hapis cezasını onadı.