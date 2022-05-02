Konya’da çok acı olay: Anne ile oğlu yangında öldü!

Dere Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Havva Yar Sırım ve oğlu Mehmet Ali Sırım'ın oturduğu kerpiç evde yangın çıktı. Hızla yükselen alevler, evi tamamen sardı. Bu sırada Mehmet Ali Sırım ile oğlunu kurtarmak için bahçeden eve giren annesi Havva Yar Sırım'ın üzerine tavan çöktü. Enkaz altında kalan anne ile oğlunu kurtarmak için bölgeye ihbarla çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndüren ekipler, anne ile oğlunu bulmak için arama başlattı. Ekipler, saat 02.00 sıralarında Mehmet Ali Sırım'ın, 3 saat sonra da annesinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Havva Yar Sırım'ın evin bahçesine ekmek için yaktığı odun ateşi nedeniyle yangının çıkmış olabileceği bildirildi. Yangının kesin nedeni detaylı çalışmanın ardından belli oldu.