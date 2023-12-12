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Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:01 Son Güncelleme: 12.12.2023 15:01

Konya'da dehşet: Sosyal medyadaki yorum tartışmasında bıçaklanmış!

Konya'da dehşet dolu anlar yaşandı. Parkta A.M.Ö. adlı kız çocuğunu (13) bıçaklayan N.N. (16) adlı kız tutuklandı. N.N.'nin ilk ifadesinde, aralarındaki kavganın sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleşmeden çıktığını söylediği öğrenildi.

DHA
Konya’da dehşet: Sosyal medyadaki yorum tartışmasında bıçaklanmış!

Kanlı olay, geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.M.Ö., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada N.N. ve arkadaşı F.S.Ö. geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.N., A.M.Ö.'yü karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.M.Ö., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi. Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.M.Ö.'nün tedavisi sürüyor.
Polis, olayın ardından kaçan N.N.ve beraberindeki F.S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden F.S.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.N.'nin ilk ifadesinde sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleştikleri için kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.N. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Konya'da dehşet: Sosyal medyadaki yorum tartışmasında bıçaklanmış!
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