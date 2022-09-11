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Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:28

Konya'da iş arkadaşı cinayeti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Tamer Esenkaya (30), ağabeyine küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı mesai arkadaşı Abdullah Ersen'i (29) tabanca ile vurarak öldürdü. 18 suç kaydı bulunan Esenkaya, gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA
Konya’da iş arkadaşı cinayeti

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Mobilya mağazasında çalışan Tamer Esenkaya ile mesai arkadaşı Abdullah Ersen, servis olarak kullanılan 35 RN 516 plakalı kamyonete binip, yola çıktı. Tamer Esenkaya, iddiaya göre ağabeyi Egemen Esenkaya'ya telefonda küfür eden Abdullah Ersen ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Esenkaya, tabanca ile Ersen'e 4 el ateş açtı. Ersen kanlar içinde kalırken, Esenkaya araçtan inip, kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ersen, hayatını kaybetti. 'Hırsızlık', 'yaralama' gibi suçlardan 18 kaydı bulunan Esenkaya ise kısa sürede yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya'da iş arkadaşı cinayeti
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