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Giriş Tarihi: 7.3.2024 14:53

Konya'da kahreden kaza: Çöp konteynerine çarpan genç öldü...

Acı olay Kulu ilçesinde yaşandı... Çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Karakaya (18) öldü, arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. (17), yaralandı.

DHA
Konya’da kahreden kaza: Çöp konteynerine çarpan genç öldü...

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Hüseyin Karakaya'nın kullandığı 42 ASE 444 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada başında kaskları olmayan sürücü Karakaya ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ziyareti gittikleri arkadaşlarından, evlerine dönmek üzere oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Karakaya, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi...

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Konya'da kahreden kaza: Çöp konteynerine çarpan genç öldü...
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