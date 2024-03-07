Konya’da kahreden kaza: Çöp konteynerine çarpan genç öldü...

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Hüseyin Karakaya'nın kullandığı 42 ASE 444 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada başında kaskları olmayan sürücü Karakaya ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ziyareti gittikleri arkadaşlarından, evlerine dönmek üzere oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.