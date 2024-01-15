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Giriş Tarihi: 15.1.2024 23:30

Konya'da kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti

Konya'da kayınpeder ile damat arasında çıkan silahlı kavgada kayınpeder hayatını kaybederken, damadın akrabası yaralandı. Olayla ilgili damat ve başka bir şüpheli daha gözaltına alındı

İHA
Konya’da kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı kerpiç evde yaşayan Rıza Renkliışık ile kızıyla ayrılık aşamasında olan damadı Gürkan G. ve orada bulunanlar arasında kavga çıktı. Kavgada Rıza Renkliışık ve damat Gürkan G.'nin akrabası İbrahim G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim G. yakınları tarafından hastaneye götürülürken, Rıza Renkliışık olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Renkliışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel hastaneye kaldırılan İbrahim G. ise, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İbrahim G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından damat Gürkan G. ile Sadık A.'nın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Gürkan G.'nin ilk ifadesinde, dini nikahlı eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gittiğini, burada görüşme sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya'da kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti
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