Konya’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, ilçede kullanıma açılmasıyla birlikte çok sayıda ölümlü, yaralamalı kazalarla gündeme gelmeye başlayan Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresindeki kavşakta yaşandı. E.K. yönetimindeki 42 BDS 60 plakalı otomobil seyir halinde iken muayene istasyonu kavşağına geldiğinde çevre yolundan kavşağa çıkan N.Y. yönetimindeki 07 NZM 07 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 07 NZM 07 plakalı otomobil taklalar atıp refüj üzerine devrilerek ters dönerken, diğer otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan EK., M.K., Z.K., H.S. ve İ.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavşakta devrilen otomobilin emniyet kemeri takılı olan sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

