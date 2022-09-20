Haberler Yaşam Haberleri Konya'da korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki arkadaşını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 20.9.2022 16:20 Son Güncelleme: 20.9.2022 16:20

Konya'da korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki arkadaşını bıçakladı!

Seydişehir ilçesinde S.A. (14), parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşı K.T.'yi (15) bıçakla yaraladı.

DHA
Konya’da korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki arkadaşını bıçakladı!

Olay, saat 13.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Abdurrahman Ayaz Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan S.A. ile arkadaşı K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A., K.T.'yi karnından ve sırtından bıçakladı. K.T. kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan K.T. buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu: AB'ye hesap verecek değiliz
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim var! Brent petrol geriledi: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Yarından itibaren...
SON DAKİKA! İstanbul'da çifte vahşet: 2 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı "Ben yapmadım" dedi
Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekilişi ne zaman çekilecek ve ucuz ev sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Batı’dan Rusya’ya büyük misilleme! Demir perdeyi çektiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki arkadaşını bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA