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Giriş Tarihi: 8.12.2021 03:01

Konya'da restore edilen tarihi bina yangında küle döndü

DHA
Konya’da restore edilen tarihi bina yangında küle döndü

Konya'da bir süre önce sahibi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi binada belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev küle dönerken, maddi hasar oluştu

Yangın, saat 23.50 sıralarında Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kemaliye Sokaktaki tarihi binada meydana geldi.

Bir süre önce sahibi tarafından restore edilen 2 katlı binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürüldü. Ev küle dönerken, maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Konya'da restore edilen tarihi bina yangında küle döndü
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