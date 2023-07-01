Haberler Yaşam Haberleri Konya'da yabancı uyruklu çobanın arazide mühimmat patladı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 1.7.2023 05:58

Konya'da yabancı uyruklu çobanın arazide mühimmat patladı: 1 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı (42), hayatını kaybetti.

DHA
Konya’da yabancı uyruklu çobanın arazide mühimmat patladı: 1 ölü

Olay, saat 21.30 sıralarında Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü. Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!
Erdoğan Putin’i de camiye götürdü
Altın listesine Türkiye damgası! Dünya devlerini geride bıraktı
Kıyılarda belediyecilik çöktü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da yabancı uyruklu çobanın arazide mühimmat patladı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA