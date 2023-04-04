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Giriş Tarihi: 4.4.2023 21:57 Son Güncelleme: 4.4.2023 22:03

Konya’daki kazada anne öldü, eşi ve iki çocuğu yaralı

Konya’da hızlı seyrettiği ileri sürülen otomobil kaygan yolda kontrolden çkıp ağaca çarptı. Kazada anne Ayşegül Karakuş (31) olay yerinde hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtuldu.

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Konya’daki kazada anne öldü, eşi ve iki çocuğu yaralı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesinde meydana geldi. Osman Karakuş (33) idaresindeki 42 AKR 256 plakalı otomobil iddiaya göre aşırı hız ve kaygan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Kazada Osman Karakuş ile eşi Ayşegül ve çocukları yolcular Azra (10) ve Bahattin Poyraz (4) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipler kontroller sonucu annenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hastaneye kaldırılan çocukların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Konya’daki kazada anne öldü, eşi ve iki çocuğu yaralı
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