SON DAKİKA | Konya’daki korkunç katliam ile ilgili flaş gelişme: Cezaevindeki 2 kişi hakkında tutukluluk kararı

Olayla ilgili katil zanlısı Mehmet Altun ile eşi Zehra, anne-babası ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 4 kişide adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN İKİ KİŞİ BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI
Katliamdan önce 12 Mayıs tarihinde Keleş ve Dedeoğulları arasında meydana gelen kavgada da 6 kişi tutuklanmış, soruşturma sürerken 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
O kavga nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in cinayetlerle ilgili de ifadelerinin alındığı öğrenildi.
Dosya savcısının ifadelerin ardından her iki şüpheli hakkında cinayet olayı ile ilgili de tutukluluk talebinde bulunması üzerine tutukluluk kararı verildiği öğrenildi.