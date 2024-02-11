Konya’dan bıçak aldı Nevşehir’de öldürdü

Danimarka'da yaşayan Yaşar Temur (53), 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un (7) izini sürerek Türkiye'ye geldi. Eski eşi ve kızının kaldığı Nevşehir'in Avanos İlçesindeki otele yerleşen Yaşar Temur, otelin havuzunda hem eski eşini hem de kızını bıçaklayarak öldürdü. Olay 22 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Zübeyde ve Yaşar Temur çifti Danimarka'da birlikte yaşıyorlardı. Danimarka'da boşanan çift Türkiye2de henüz boşanmamıştı.

1 YILDIR EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMAYA BAŞLADI

İddiaya göre Yaşar Temur eşi Zübeyde Temur'un kendisini aldattığını düşündüğü için boşanma kararı aldı. Çiftin boşanmasının ardından Yaşar Temur durumu kabullenemedi. 2022 tarihinden beridir yine iddiaya göre Yaşar Temur eşini öldürmek için çeşitli planlar yapmaya başladı. Savcılığın araştırmasında Yaşar Temur'un eşini öldürmek için Türkiye'ye gelmesini beklediği kızı ve eşinin Türkiye'de olduğunu öğrenince harekete geçtiği belirlendi.

EŞİ VE KIZINI HAVUZDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eşi ve kızının Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir otelde olduğunu belirleyen Yaşar Temur, bir süre takip ettiği eşi ve kızının havuza girdiğini görerek peşlerinden gitti. Eski eşi ve kızını havuzda bıçaklayan cani otelden kaçtı. Otel görevlilerini ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, anne ile kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Eski eşi ve kızını öldürdükten sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yaşar Temur, daha sonra polise giderek teslim oldu. Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTELDE 2 GÜN BOYUNCA KEŞİF YAPTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda cani koca hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede caninin olay gününden 2 gün önce otele yerleşerek keşif yapmaya başladığı. Otelin asansör boşluğundan kızı ve eşini takip ederek doğru zamanı beklediği anlatıldı. Otel öncesinde eski eşinin Kayseri'de bulunan dayısının yanına gitme ihtimalini değerlendirdiği belirlenen caninin eski eşinin dayısını arayarak bilgi aldığı öğrenildi.

CİNAYET ALETİNİ KONYA'DA SATIN ALDI

Cinayeti otelde işlemeye karar veren Yaşar Temur otele gelmeden önce Konya'dan 160 lira karşılığında aldığı bıçakla otele gittiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede caninin otelde eşini 4 ayrı yerinden bıçakladığı tespit edildi. İddianamede Yaşar Temur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara da yer verildi. Kızını dünyada anasız babasız bırakmamak için öldürdüğünü belirten Yaşar Temur; "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığın hazırladığı iddianamede Yaşar Temur'un 'Tasarlayarak Alt Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçunu işlediği belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinde heyet karşısına çıkacak.