Konyalı teğmen milyonları kendine hayran bırakmıştı! Kadife sesinin sırrını annesi anlattı





Oğlunun sesi çok güzel olduğu için imam hatibe gönderdiklerini anlatan anne Fatma Öğüt, "Oğlum okul hayatında çok başarılı bir çocuktu. Müftülük yapan dedesi ve biz ailesi olarak sesi güzel olduğu için imam hatibe yönlendirdik.

Çok güzel Kuran-ı kerim okuyordu. O okurken herkes onu gıptayla izlerdi. Daha sonra askerliğe yöneldi. Şuan vatanı, bayrağı için görevini severek yapıyor. Ülkesine hizmet etmek oğlumun en büyük gayesi" diye konuştu.