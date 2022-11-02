Konyalı teğmen milyonları kendine hayran bırakmıştı! Kadife sesinin sırrını annesi anlattı

Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyleyen Konyalı 'Kadife sesli teğmen' Ahmet Hamdi Öğüt'ün videosunu milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Oğlunun güzel sesli olması nedeniyle imam hatibe gittiğini belirten anne Fatma Öğüt, "Ahmet Hamdi imam hatip mezunu. Daha sonra askerliği çok sevdiği için oraya yöneldi. Vatanı ve bayrağı için severek görev yapıyor. Oğlumun söylediği şarkıyı müzik severlerin beğenmesi bir anne olarak beni gururlandırdı. Güzel dileklerini belirten herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğup büyüyen Ahmet Hamdi Öğüt, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyledi.
Şarkısının sosyal medyada paylaşılması üzerine birden popüler olan Öğüt'ü kısa süre içerisinde milyonlarca kişi izledi. İzleyiciler teğmen Öğüt'e 'Kadife sesli teğmen' yakıştırmasını yaptı.
İMAM HATİP MEZUNU'
Memur olan baba İbrahim ve emekli öğretmen Fatma Öğüt'ün iki çocuğundan küçüğü Ahmet Hamdi Öğüt'ün ilk ve ortaokul ile liseyi Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Öğüt daha sonra Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor ve Yüksekokulu'nu bitirdi. Öğüt, askerliği de çok sevdiği için bu alana yöneldi.
Oğlunun sesi çok güzel olduğu için imam hatibe gönderdiklerini anlatan anne Fatma Öğüt, "Oğlum okul hayatında çok başarılı bir çocuktu. Müftülük yapan dedesi ve biz ailesi olarak sesi güzel olduğu için imam hatibe yönlendirdik.
Çok güzel Kuran-ı kerim okuyordu. O okurken herkes onu gıptayla izlerdi. Daha sonra askerliğe yöneldi. Şuan vatanı, bayrağı için görevini severek yapıyor. Ülkesine hizmet etmek oğlumun en büyük gayesi" diye konuştu.
'OĞLUMLA GURUR DUYDUK'
Mezuniyet töreninde söylediği şarkının milyonlarca kez izlenmesinin kendilerinin gururlandırdığını da belirten anne Öğüt, "Oğlumun söylediği parçanın müzik severlerin beğenisini kazanması bir anne olarak beni gururlandırdı. Herkes sesinin ne kadar güzel olduğundan bahsediyor.
Güzel dileklerini belirten herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Tarkan'da sosyal medya hesabında, "Çok güzel söylemiş teğmen kardeş ağzına yüreğine sağlık" paylaşımını yaptı.