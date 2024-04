Kopan ayağa müthiş operasyon

İstanbul'da geçirdiği kaza sonucu ayakları kopan Orhan Sarısoy (28), Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla bir ayağına kavuştu. Feci kaza 25 Mart'ta TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere ok gibi saplandı. Araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada 2 ayağı bileklerinden kopan Orhan Sarısoy'u hayatta tutabilmek için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Kopan uzuvları ile birlikte Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülen Sarısoy, hemen ameliyata alındı.Çam ve Sakura Şehir Hastanesi El Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Egemen Ayhan ve ekibinin akşam saatlerinde girdiği zorlu operasyon sabaha karşı tamamlanırken sol tarafta kopan uzvun çok parçalı olması nedeniyle uyum sağlanamadı, sağ tarafta ise kopan uzuv başarıyla dikildi. Yaklaşık 7 saatlik ameliyatın ardından tedavi süreci titizlikle takip edilen Sarısoy da sağlık ekibinin tüm uyarına dikkatle uydu. Tedavisi tamamlanan Sarısoy, taburcu edildi. Kaza sonrası yaşadıklarını anlatan Orhan Sarısoy, "Talihsiz bir kaza sonucu hastaneye geldim, 2 ayağımı kaybettiğimi düşünürken doktorların sayesinde bir ayağımı tekrardan bana umut olacak şekilde kurtardılar. Şu an iyi durumdayım. Kaza anında baygınlık geçirmediğim için 2 ayağımın koptuğunu görmüştüm, umudum yoktu. Hastaneye geldiğimde 2 ayağım yoktu, çok iyi biliyordum. Orada ilk müdahaleyi kendim yapmıştım, sonrasında buradaki doktorlar gerçekten çok ilgilendiler. Bir ayağımın kurtarılması bana umut oldu" dedi.Doç. Dr. Egemen Ayhan ise, "Hasta bir kaza sonrası her 2 bacaktan ampütasyon yani diz altından kopma sonrası geldi. Cerrahi 6-7 saat aralığında sürdü. Öncelikle kemikleri tespit ediyoruz sonra yumuşak dokuları, tendon, damar, sinir bütün dokuları teker teker onarıyoruz. İlk 5 gün hatta bir hafta diyebiliriz çok kritik, bu süreçte yakından takip ediyoruz. En kritik dönemi atlattık, bundan sonraki süreçte kemiğin kaynaması önemli, yumuşak dokuların aynı dönemde iyileşmesi, sinirin, hislerin geri gelmesi, hepsi bir süreç. Genellikle kemik kaynaması 6-8 hafta kadar sürebilir, bazen bu tip durumlarda daha uzun da olabiliyor. Hastanın tamamen normal hissedip basması, bütün yükünü vermesi 2 ay ile 6 ay arasında değişebiliyor. Tamamen normale dönmesini, bu ayağı sorunsuz şekilde kullanacağını düşünüyoruz" diye konuştu. İHA