Kopan parmakları 7 saatlik operasyonla dikildi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ilkel teleferikte sol el 4 parmağı kopan 72 yaşındaki Ayşe Karaca'nın parmakları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 7 saat süren operasyonla dikildi. Ardeşen ilçesi Yayla Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Karaca, köyde yol kenarında bulunan teleferik telinin fazlalık kısmının yoldan geçen araçlara zarar vermesini engellemek için teli yoldan kaldırmak istedi. Ancak bu sırada teleferik hareket edince sol el 4 parmağı koptu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kopan parmaklarıyla birlikte kaldırılan Karaca, parmaklarının yerine dikilebilmesi için Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tek el cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Öncül tarafından acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 7 saat süren başarılı operasyon sonucunda parmakları yerine dikilen Karaca'nın hastanedeki 15 günlük tedavi süreci tamamlanma aşamasına geldi. Başhekim Doç. Dr. Özcan Yavaşi ve operasyonda görev yapan Öncül, Ayşe Karaca'yı ziyaret etti. Başhekim Yavaşi, "Hastanemizde el cerrahisi olarak işinin ehli bir uzman hekimimiz bulunması hem ilimiz hem de bölgemiz için büyük bir şanstır" dedi.