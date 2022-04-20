Kopan parmaklarını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, 21. Mobilya Sokak'taki bir mobilya fabrikasında çalışan Ömer Ali K., dün öğle saatlerinde ahşap kesimi yaparken sol elini gönye kesim makinesine kaptırdı. 35 yaşındaki talihsiz adamın 3 parmağı koptu. Arkadaşları çok kan kaybeden Ömer Ali K.'yı özel araçla hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Peçeteyle poşete konulan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla götürüldüğü hastaneye ulaştırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer Ali K., parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.