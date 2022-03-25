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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:57 Son Güncelleme: 25.3.2022 17:26

Köpeği ile birlikte yaşayan adam çıkan yangında hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Köpeği ile birlikte yaşayan adam çıkan yangında hayatını kaybetti

Denizli’de köpeği ile birlikte konteynerde yaşayan, geçimini hurdacılıkla sağlayan 52 yaşındaki adam elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de meydan gelen olayda geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 52 yaşındaki Şaban Ülker'in yaşadığı konteynerda ısınmak için açtığı elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Konteynerda köpeği ile yaşayan Ülker'in ve köpeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ülker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Köpeği ile birlikte yaşayan adam çıkan yangında hayatını kaybetti
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