Köpeği ile birlikte yaşayan adam çıkan yangında hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de meydan gelen olayda geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 52 yaşındaki Şaban Ülker'in yaşadığı konteynerda ısınmak için açtığı elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Konteynerda köpeği ile yaşayan Ülker'in ve köpeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ülker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.