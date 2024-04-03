Köpeği sürükleyerek öldürdü

Gazintep'in Oğuzeli ilçesinde bir sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak sürükleyerek ölümüne yol açan şahıs, yaptığı linçin görüntülerini sosyal medyada paylaşınca büyük tepki aldı. Yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Gaziantep Valiliğinin talimatı üzerine jandarma ekipleri köpek katilini yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oğuzeli ilçemizde bir köpeğin öldürülerek at arabası arkasında sürüklenmesi ve olayın video görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine; olayı gerçekleştiren ve video görüntülerini yayınlayan M.H adlı şahıs, Jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmış, hakkında adli süreç ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında uygulanacak yaptırımlar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.