Sarıyer’deki korkunç iddia iftira çıktı! Köpeğimin gözü tornavida ile oyulup katledildi demişti...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesinde "Mülk sahibi S.E. kiracısının bahçesine girip hunharca EFE isimli köpeğin gözlerini tornavida ile oyarak katliam yaptı" şeklinde çıkan sosyal medya paylaşımlarla ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede; T.S. isimli köpek sahibinin S.E.'nin kiracısı olduğu, geçmiş dönemlerde de aralarında anlaşmazlık yaşandığı, iddialara göre S.E.'nin evden çıkarmak için T.S.'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, evde olmadığı bir zaman zarfında S.E.'nin evin kapısını kırarak içeriye girdiği ve evin içerisindeki köpeğin gözlerine sprey sıkarak kör ettiği söylenmişti. Ancak olayın asılsız olduğu, bu iddialarla sosyal medyada gündem yaratılmak istendiği anlaşıldı.

İFTİRA SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Devam eden araştırmalarda; EFE isimli köpeğin 1 Şubat tarihinde veteriner muayenesinin yapıldığı, gözlerindeki iltihaplanma sebebiyle kalıcı körlük ve şiddetli solunum güçlüğü yaşadığı, yaşam kalitesinin normale dönemeyeceğinin tespiti sonrasında uyutulduğu belirlendi. Konu ile ilgili T.S. isimli şahıs hakkında "iftira" suçundan adli işlem başlatıldı.