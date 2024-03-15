Köpeğin havlaması 700 bin liraya mahkûm etti

Samsunlu 61 yaşındaki esnaf Bülent Petek, 10 yıl önce dükkanının önünde pitbull saldırısına uğrayan golden cinsi yavru köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Dükkanında ve evinde yanından ayırmadığı 'Kont' ismini verdiği köpek, yıllar sonra başına iş açtı. İddiaya göre köpek, 29 Ağustos 2017 tarihinde yazlık evlerinde komşularına misafirliğe gelen Dr. Ferda Turutoğlu'na havladı. Korkup kaçmaya çalışırken düşen doktor, ayağını kırdı. Kadın doktor, köpeğin sahipleri Bülent ve eşi Nuran Petek'ten şikayetçi oldu.Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dr. Ferda Turutoğlu'nun açtığı maddi ve manevi tazminat davasında lehine karar verdi. Mahkeme davacıyı haklı bularak Petek çiftini 285 bin 441 TL maddi tazminat, 30 bin TL manevi tazminat, 21 bin TL karar-ilam harcı gideri, bin 668 TL harç yargılama gideri, 6 bin 515 TL yargılama gideri, 44 bin 816 TL vekalet ücreti ve 17 bin 900 TL vekalet ücretinin yasal faizleri ile birlikte toplam 465 bin 976 TL para cezasına çarptırdı.Petek çifti kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi tarafından da karar bozulmadı. İstinaf kararında davalı tarafın istinaf başvurusunun 'esastan reddine' hükmedildi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında oy birliği vurgusunu yer verildi. Kararın ardından davalıya toplam 549 bin 310 TL'lik haciz gönderildi. Yasal faizleri ile birlikte yaklaşık 700 bin TL cezaya mahkum edildiğini belirten davalı Bülent Petek, mahkemenin verdiği kararları eleştirdi.