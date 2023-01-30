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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Köpeğin saldırdığı çocuk öldü

Köpeğin saldırdığı çocuk öldü
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna (10), köpeğinin saldırısına uğradı. Boğazından ısırılan Mete, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 17:30'da Tuşba ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi Yoğurçuoğlu Sokakta meydana geldi. Site evleri önünde arkadaşları ile top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna, köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada hemen ameliyata alınan Mete, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Köpeğin saldırdığı çocuk öldü
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