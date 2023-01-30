Küçük Mete, sokağa atılan köpek kurbanı

Van'ın Tuşba ilçesinde sahiplenildikten sonra sokağa atılan bir köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mete Durna, hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 17.30'da Selimbey Mahallesi Yoğurçuoğlu Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin yakınında arkadaşları ile top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna, kurt cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan çocuk, olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük tarafından kurtarıldı.Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mete'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan köpek belediye ekiplerince hayvan bakım merkezine götürüldü. Köpeği 25 Ocak'ta sahiplendiği ve dün olaydan 3.5 saat önce sokağa bıraktığı belirlenen H.K. polis tarafından gözaltına alındı.