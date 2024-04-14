Köpeğin saldırdığı minik Asel hastanelik oldu

Adana'da annesiyle bayram gezmesinden dönerken 4 yaşındaki Asel Uğraş, Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri köpeği bulmak ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda köpeğin Sedat E.'ye ait olduğu belirlendi. Polis Sedat E.'yi gözaltına aldı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak bir ay önce Mümin K.'ya verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis Mümin K.'yı da gözaltına aldı.