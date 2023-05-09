Köpek ağıla girdi 40 kuzu telef oldu

Kahramankazan ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde Sefa İyiol (29), 8 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. İyiol'un Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde devlet bankasından kredi çekerek aldığı, köyün içerisinde yer alan 120 koyun ve kuzudan oluşan sürüde, başıboş köpeklerin ağıla saldırması sonucunda 40 kuzu telef oldu. Kuzuların annelerini devlet bankasından kredi çekerek Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde satın aldığını ifade eden Sefa İyiol, koyunların sigortalı, sonradan doğan kuzuların ise sigorta tarafından karşılanmadığını belirterek, "Koyunları Ziraat Bankası Genç Çiftçi Projesi aracılığıyla kredili bir şekilde aldım. Hayvanlarımız ağılımızdaydı. Başıboş köpekler tarafından şu anda 40 tane hayvanımız telef oldu. Devletin ve veterinerlerin belirlediği maddi 205 bin lira zararımız var. Kurbana koymuş olsaydık 300 bin lira zararımız vardı bu hayvanlarda" dedi.