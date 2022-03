Köpek dehşeti

Dehşet verici olay Kocaeli 'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde meydana geldi. Kucağında çocuğu ile birlikte yürüyen bir anneye köpek saldırdı. Köpekten kaçmaya çalışan kadın, kucağındaki çocuğu düşürdü. Köpek yere düşen minik kızın üzerine atladı. Bu sırada olayı gören esnaf ve arkadaşı hemen olaya müdahale etti. İki kahraman küçük kızı ısırmaya çalışan köpeği son anda engellendi.Olayın ardından İzmit Belediyesi ekiplerince bölgeden alınan köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. O anlar ise kameraya an be an yansıdı. Köpeğin saldırdığı anne ve kızı kurtaran Fatih Ateş o anları anlattı:"İş yerinde arkadaşım Erkan Türk ile oturuyorduk. O sırada havlama seslerini duyduk. Köpeğin saldırdığın görünce anne ve kızının yardımına koştuk. Neyse ki köpek sadece çocuğun elbiselerini ısırmış. Yaralanma olmamıştı. Eğer yetişmeseydik belki daha kötü olacaktı. Köpeği engelledik. Daha sonra da yakalayarak bir yere bağlayıp belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip aldılar."Köpeğin Rottweiler cinsi olduğunu belirten Ateş "Sokak köpeği değildi. Boynunda tasması da vardı. Sahibi tarafından sokağa atıldığını düşündük. Tek tesellimiz çocuğun ve annesinin yaralanmamış olması" dedi.