Köpek gezdirerek para kazanıyorlar

Geliştirdikleri telefon uygulamasıyla eğitim verdikleri gençleri, sahiplerinin ilgilenemeyeceği zamanlar için "köpek gezdiricisi" olarak yetiştiren 6 arkadaş, şimdiye kadar 6 bin 500 kişiye "freelance" iş imkânı sağladı. Evde ya da bahçede köpek bakanlara yönelik hizmet sunan Ömer Can Dede ile 5 arkadaşı, köpek sahiplerinin imdadına koşuyor. Köpek gezdiricisi olmak için başvuru yapan gençlere önce eğitim veriliyor. Acil durumda yapılması gerekenler, tasmanın doğru takılma yöntemi ve gezdirirken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılıyor. Eğitimi tamamlayanlar, köpek gezdiricisi, diğer bir tabirle "walker" olarak hizmet sunuyor. Bu kişiler, yaşadıkları bölgede telefon uygulaması üzerinden gelen taleplere göre saatlik ya da günlük para kazanıyor.Köpeklere mama verip bunun fotoğraflarını uygulama üzerinden paylaşan gezdiriciler, iş bitiminde sahipler tarafından puanlanıyor. Projenin sahiplerinden Ömer Can Dede, gezdiricilerin çoğunun üniversite öğrencisi olduğunu, gezdirmek için talebin de en fazla Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli'den geldiğini söyledi. Projenin 2019'da uygulama olarak başladığını, köpeklerin ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir gezdirme ve bakım gereksinimi olduğunu anlatan Dede, "Şu ana kadar 3 bin 500 köpek sahibine hizmet verdik" dedi. AA