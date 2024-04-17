Köpek saldırısına uğrayan minik Asel: Köpek de sahibi de tutuklansın

Adana'da Ramazan Bayramı'nın 3. günü annesi Birsen Uğraş (25) ile bayram ziyaretine giderken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asel Uğraş hastaneden taburcu edildi. Bacağına 15 dikişi atılan minik Asel, "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı. Annem onu tutamadı, beni çekmeye çalıştı. Sonra bana saldırıp, bacağımı ısırdı. Çok korktum, canımı acıttı. Sahibi tutuklansın, köpeği de hapse atsınlar. Kuşları çok seviyorum ama köpekleri sevmiyorum" dedi. Torununun ölümden döndüğünü söyleyen dede Ahmet Yüksel (59), "Allah korusun boğazından ya da karnından ısırılsaydı, ne olacaktı? Ne acılar çektiğini bir biz biliyoruz. Küçücük yaşta bacağına bir sürü dikiş atıldı, iğne ve anjiyo yapıldı. Psikolojisi zaten bozulmuş durumda. Ne zaman gözlerini kapatsa saldırı anını görüyor. Birden 'Dede köpek ısırdı' diye bağırarak uyanıyor" dedi. Öte yandan polis tarafından gözaltına alınan köpek sahibi Sedat E. ile köpeği emanet verdiği Mümin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÖPEK BARINAĞA TESLİM

Olay, 12 Nisan'da Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Birsen Uğraş ile yakınlarına bayram ziyaretine giden minik Asel, evden çıkarken sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan küçük kız, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan Asel tedaviye alınırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahibi Sedat E. ile köpeği emanet verdiği Mümin K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise belediye ekiplerince alınarak barınağa teslim edildi.

"KUŞLARI SEVİYORUM, KÖPEKLERİ SEVMİYORUM"

Hastanede tedaviye alınan minik Asel'in bacağına 15 dikiş atılırken, olası semptomlara karşı da anjiyo yapıldı. Saldırı sonrası psikolojik travma da geçiren Asel, çocuk psikiyatriste de götürüldü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Asel'in, evde gözetim altında tutulduğu belirtildi. Dehşet anlarını anlatan Asel, "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı. Annem onu tutamadı, beni çekmeye çalıştı. Sonra bana saldırıp, bacağımı ısırdı. Çok korktum, canımı acıttı. Sahibi tutuklansın, köpeği de hapse atsınlar. Kuşları çok seviyorum ama köpekleri sevmiyorum" dedi.

"DEDE KÖPEK ISIRDI"

Evde torununun bakımına yardımcı olan dede Ahmet Yüksel ise, "Annesi kucaklamak istedi ancak köpek Asel'in bacağına saldırdı. Sokaktan geçen 10 kişi, motosiklet kasklarıyla müdahale ederek zor kurtardı. Allah korusun boğazından ya da karnından ısırılsaydı, ne olacaktı? Ne acılar çektiğini bir biz biliyoruz. Küçücük yaşta bacağına bir sürü dikiş atıldı, iğne ve anjiyo yapıldı. Psikolojisi zaten bozulmuş durumda. Ne zaman gözlerini kapatsa saldırı anını görüyor. Birden 'Dede köpek ısırdı' diye bağırarak uyanıyor" diye konuştu.



CAYDIRICI KARARLAR ALINMALI

Bu tip saldırıların önlenmesi için caydırıcı kararlar alınmasını istediklerini belirten Yüksel, "Bugün bizim başımıza gelen, yarın başka bir çocuğun başına da gelebilir. Bizim amacımız insanları deşifre etmek değil, çocuklarımızı korumaktır. Damadıma görüşmek için talepte bulunmuşlar ancak istemedik. Tasmasız ve ağızlıksız köpek gezdirilmemesi gerekiyor. Bu cins köpeklerin zaten beslenmemesi lazım. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Polis merkezindeki ifadelerinde yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını söyleyen Sedat E. ile Mümin K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.