Köpek saldırısında ağır yaralandı

İstanbul Ataşehir'de, hâkim eşi olan A.K. isimli kadın, evlerinin yakınındaki inşaatın bekçisinin beslediği köpeğin saldırısında ağır yaralandı. Olay, Barbaros Mahallesi Bahçem Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hâkim ve savcıların ikamet ettiği Adalet Sitesi'nde yaşayan Yargıtay üyesi H.K.'nın eşi A.K.'ye bölgede bulunan bir inşaatta beslenen ve başıboş dolaşan köpek saldırdı. Köpeğin ısırarak boynundan ve gözünden yaraladığı kadın kanlar içinde kalırken bağırışları üzerine çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Saldırgan köpeği güçlükle uzaklaştıran vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. O sırada olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Saldırgan köpek, belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis de köpeği beslediği öğrenilen inşaatın bekçisini gözaltına aldı.