Köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınan yaşlı kadının cenazesinin mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.