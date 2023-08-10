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Giriş Tarihi: 10.8.2023

Köpeklerin saldırdığı motosikletli düşüp öldü

Mehmet Ali ERBAŞ
Köpeklerin saldırdığı motosikletli düşüp öldü
Manisa'nın Demirci ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç, motosikletinin devrilmesiyle başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dayı (34), 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle Bahçeler Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyir halindeyken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve motosikletiyle birlikte yere düşen Ahmet Dayı, başını beton zemine çarparak hayatını kaybetti.

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Köpeklerin saldırdığı motosikletli düşüp öldü
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