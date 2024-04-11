Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’ın babası: “Başı boş köpekler yüzünden kimse ölmesin”

Yurdun çeşitli yerlerinde sokak köpekleri saldırılarının yol açtığı ölüm ve yaralanmaların her geçen gün artıyor. Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 85 yaşındaki Havva Özen, sürü halinde gezen çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan 7 Nisan'da Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 46 yaşındaki Mesut Karagözoğlu cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleksle iten baba, sürü halindeki köpeklerden son anda kurtuldu. Çenesi kırılan ve elleri parçalanan Karagözoğlu'nun kulağına 30 dikiş atıldı. Son haftalarda yaşanan köpek saldırıları akıllara Ankara'da okula gitmek için evden çıkan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden dönmesini getirdi. Hacettepe Üniversite'sinde tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların çabasının ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.Yaklaşık 1 hafta sonra son ameliyatına girmeye hazırlanan küçük Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun sırtına balonlar yerleştirildiğini, o bölgeden alınan derinin başına nakledileceğini söyledi. Baba Yılmaz, "İnşallah son ameliyatı olacak. 1-2 ay hastanede kalacak, şimdi pansumanları yapılıyor, durumu daha iyiye gidiyor. Bizim için en önemlisi evladımızın sağlığı" dedi.Başıboş köpek sorununa çözüm bulunması için umutlu olduklarını dile getiren baba Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız da konuyla yakından ilgilenmişti. Hepsinden Allah razı olsun, herkes elinden geldiğince bize yardımcı oldu" diye konuştu. Sokak köpeklerine kimseyi kırmadan acilen bir çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Canı yanmayan bilemez. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Herkes taşın altına elini koysun bir çözüm bulalım" ifadelerini kullandı.Yılmaz, "Biz hayvanlara düşman değiliz ancak kontrol altına alınmalı. Artık kimse ölmesin. Herkes üzerine düşeni yapsın el birliğiyle çözüme kavuşturalım. Bunlar bizim evlatlarımız." dedi.