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Giriş Tarihi: 28.3.2024

Köprü üzerinde korku dolu anlar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Köprü üzerinde korku dolu anlar
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yılda çökerttiği toplu ulaşımda vatandaşlar her gün mağduriyet yaşıyor. Sürekli yaşanan metrobüs arızalarına önceki gün bir yenisi daha eklendi. Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine seyreden bir metrobüsten, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine geldiğinde dumanlar yükseldi. Şoför aracı hemen durdururken hızla tahliye edilen yolcular ise köprüde yürümek zorunda kaldı. Yolcular başka bir metrobüsle yollarına devam edebildi. Köprü trafiği de uzun süre olumsuz etkilendi.
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Köprü üzerinde korku dolu anlar
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