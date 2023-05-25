Kopya ekibi sistemden kaçamadı

Pandemi döneminde üstün performansıyla dikkat çeken ve halen kullanılmaya devam edilen Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) güvenirliğini bir kez daha tescilledi. Sınav sonunda öğrencilere geri bildirim, yanlış yanıtlanan soruların açıklaması ve doğru kaynak yönlendirmesi gibi pek çok özellik sunan ASOS platformu, sistem güvenirliliği ile öğrenciler arasında eşitliği sağlamasıyla da tam not aldı. Son yapılan sınavlarda sınav güvenlik ihlali yaparak kopya çekmeye çalışan öğrenciler coğrafi konum tespiti ile sisteme yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, öğrencinin haklarının takipçisi olduklarını belirtti.

ASOS GÜVEN VERDİ

Prof. Dr. Sarıkcıoğlu, deprem felaketi sonrası Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta uzaktan eğitime geçilme kararı sonrası altyapı imkânları olmayan öğrenciler için fakültemizin imkânları sayesinde tablet ile sınava girme imkânı tanındığını ifade etti. Şeffaf, denetlenebilir ve objektif bir sınav olması yanında sınav güvenliğinin tesis edilmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sarıkcıoğlu, "Bu sebeple öğrenciden sınava girdiği bilgisayarın ekranını, öğrencinin kendisini yandan görebilecek açıda bir kamera yerleştirmesi ve sınavı başından sonuna kadar kayıt altına alması istenmektedir. Üniversitemiz tarafından öğrenciye verilen e-posta adresi ve şifresi ile sınava giren öğrenci sınavın başlamasından bitirilmesine kadar geçen sürede sorulara vermiş olduğu cevaplardan, her bir soruya hangi saniyede baktığı, hangi şıkkı işaretlediğine kadar tüm hareketlerine ait veriler sisteme kayıt edilmektedir." dedi.

KOPYAYA GEÇİT YOK

Öğrencinin sınava bağlandığı bilgisayarın IP adresinden de hangi coğrafi konumda olduğunun da kayıt edildiğini belirten Prof. Dr. Sarıkcıoğlu, "Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir sınavımızda bazı öğrencilerin sınava başladıkları coğrafi konumları incelemeler sonunda takip edilerek sınavları geçersiz sayıldı. Bir öğrencimiz sınava başlarken Antalya'da bulunan bir bilgisayar ile sınava başlarken sınavın ortasında Bursa'da bulunan başka bir bilgisayardan bağlantı yaptığı ve sınavı daha sonra sonlandırdığı tespit edildi. Sınav sırasında öğrencilerinin bilgisayar ortamında sınav ile ilgili yaptıkları tüm aktivitelerin kısaca ifade edecek olursam tüm ayak izlerinin kaydı alınmakta ve ekibimiz tarafından sınav videoları izlenerek veritabanımıza kayıt edilen veriler titizlikle incelenmektedir. Tespit sonrası öğrencilerin sınavları iptal edildi ve böylece emek vererek sınava çalışan ve sınav notunu hak eden öğrencilerimizin emeklerinin heba olması engellendi." şeklinde konuştu.

ANINDA TESPİT EDİLİYOR

Kullandıkları sisteminin oldukça güvenilir olduğunu ve sistemden kaçış olmadığını belirten Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, "Öğrencilerin zekice kurguladıkları aktiviteler olsa da ASOS sayesinde bu sınav kural ihlallerini kolayca tespit edebiliyoruz. Bu gibi sınav kural ihlalleri ile karşılaşmak kurum olarak üzücü ama yine de öğrencilerimizin iyi niyetine güveniyoruz" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YAŞANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öncelikli alanlarda uzmanlaşan 25 üniversite arasında Akdeniz Üniversitesi'nin Sağlıkta Dijital Teknolojiler alanında uzmanlaşan iki üniversiteden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, bu misyon ile kazanılan bilgi ve tecrübenin eğitim-öğretim alanında aktif kullanıldığının en önemli kanıtının da Akademik Sınav Otomasyon Sistemi olduğunu ve eğitimde dijital dönüşüm konusunda ön sıralarda olduklarını ifade etti.

SINAVLARDA KÂĞIT İSRAFI OLMAYAN FAKÜLTE

Eğitim ve öğretim kalitesinin üst düzeye çıkarılması için çabaladıklarını kaydeden Prof. Dr. Sarıkcıoğlu, "Örgün eğitim olsa dahi tüm sınavları Rektörlüğümüz tarafından temin edilen tabletler üzerinden yapmaktayız. Böylece kâğıt israfının da önüne geçiyoruz. Ayrıca daha kısa sürede sınav sonuçlarına ve analizlerine ulaşma imkânımız var. Sınav bitiminden iki saat sonra kesin olmayan sonuçlar açıklanarak öğrencilerimizin kendi sınav başarılarını görmelerini sağlamaktayız." dedi.