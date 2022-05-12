Körfez havadan görüntülendi: Denizi kirleten gemiye 3 milyon TL’lik ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'ni koruma adına 7/24 olarak hem havadan, hem karadan hem de denizden denetimlerine devam ediyor. Özellikle Deniz Uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde, rutin olarak yapılan denetimler sayesinde, denizi kirleten gemi veya işletmeler anında tespit edilerek cezai işlem uygulanırken, kirliliğin çevreye yayılmasına da engel olunuyor.
2 GÜNDE 5 BUÇUK MİLYONLU CEZA KESİLDİ
Havadan yapılan denetimler kapsamında önceki gün İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen Malta Bandıralı kuru yük gemisine, 2 milyon 447 bin 568 lira para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, "Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerimizce Eskihisar Demiryeri mevkiinde yapılan rutin incelemeler sırasında, denizi kirlettiğini tespit ettiğimiz Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL ceza kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.