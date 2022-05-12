Körfez havadan görüntülendi: Denizi kirleten gemiye 3 milyon TL’lik ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'ni koruma adına 7/24 olarak hem havadan, hem karadan hem de denizden denetimlerine devam ediyor. Özellikle Deniz Uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde, rutin olarak yapılan denetimler sayesinde, denizi kirleten gemi veya işletmeler anında tespit edilerek cezai işlem uygulanırken, kirliliğin çevreye yayılmasına da engel olunuyor.