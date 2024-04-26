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Giriş Tarihi: 26.4.2024 18:29 Son Güncelleme: 26.4.2024 18:37

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulguya rastlandı

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait yeni bulguları bulmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bir kemik parçası daha bulundu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulguya rastlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olma ihtimali üzerine yoğunlaşan arama çalışmalarında 3'üncü gün geride kalırken bölgede bir kemik parçası daha bulundu.

JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri ile beraber 3 kadavra arama köpeği eşliğinde devam eden Fındıklı Deresi mevkiindeki arama çalışmalarında, henüz insan veya bir hayvana ait olduğu belirlenemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

Jandarma ekiplerinin tırmıklarla yaptıkları aramalar sonucu bulunan kemik parçası, diğer kemik parçaları gibi incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bir bulguya rastlandı
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